شكرا لقرائتكم تعديلات جديدة فى قوانين اتحاد شمال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقدت اللجنة المالية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم برئاسة وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي اجتماعا في الثامنة مساء أمس بتونس ، وحضر من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم و أحمد محب المدير المالي للاتحاد ، كما حضر الاجتماع أيضا عبدالحكيم الشيباني رئيس الاتحاد الليبي وحسن الفيلالي عضو الاتحاد المغربي وعبدالله قداح من الجزائر وتم التصديق علي الميزانية وتخفيض رسم الاشتراك من ٣٠ ألف دولار إلى ١٥ ألفا و٣ آلاف دولار عند الاشتراك في أي بطولة ينظمها الاتحاد .

من جانبه عرض د.جمال محمد علي تنظيم دورات لاعداد المدربين في دول شمال أفريقيا علي هامش كل بطولة وايضا طلب رفع توصية للاتحاد الإفريقي لتوحيد البرنامج الدراسي لرخص المدربين بين آسيا وافريقيا لمساعدة مدربي شمال أفريقيا علي العمل بدول الخليج العربي. Advertisements

كما تمت الموافقة علي خطة النشاط لعام ٢٠٢٠ والموافقة علي اشتراك فريق من اوروبا واثنين من افريقيا وفريق من اسيا إضافة إلى فرق الاتحادات الأعضاء ليصبح العدد ٨ فرق في بطولة تحت ٢٠سنة .

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا في الساعة السادسة مساء الجمعة بالاتحاد التونسي لكرة القدم