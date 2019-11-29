شكرا لقرائتكم تعديلات جديدة فى قوانين اتحاد شمال إفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جانبه عرض د.جمال محمد علي تنظيم دورات لاعداد المدربين في دول شمال أفريقيا علي هامش كل بطولة وايضا طلب رفع توصية للاتحاد الإفريقي لتوحيد البرنامج الدراسي لرخص المدربين بين آسيا وافريقيا لمساعدة مدربي شمال أفريقيا علي العمل بدول الخليج العربي.
كما تمت الموافقة علي خطة النشاط لعام ٢٠٢٠ والموافقة علي اشتراك فريق من اوروبا واثنين من افريقيا وفريق من اسيا إضافة إلى فرق الاتحادات الأعضاء ليصبح العدد ٨ فرق في بطولة تحت ٢٠سنة .
ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا في الساعة السادسة مساء الجمعة بالاتحاد التونسي لكرة القدم
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