شكرا لقرائتكم خبر عن حساب الأهلى ينشر صور لـ حسام عاشور قبل مبارة الأهلى والنجم فى ملعب رادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نجم النادى الأهلى حسام عاشور على التقاط بعض الصور فى ملعب رادس بتونس، نشرها حساب الأهلى الرسمى على موقع "إنستجرام"، قبل اللقاء المرتقب اليوم مع النجم الساحلى التونسى.





ويمتلك فريق الأهلى الكثير من الذكريات السعيدة فى ملعب "رادس"، حيث حقق الفوز عليه فى 8 مباريات على مختلف الأندية التونسىة، وكان أشهرها على الإطلاق نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2006 والذى انتهى فى آخر دقيقة بنتيجة 1-0.

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ولم يكن "ملعب رادس" الملعب الرئيسى للعب اليوم، لكن تم نقل المباراة من ملعب "سوسة" الخاص بنادى النجم الساحلى، لوجود إصلاحات به، ولكن جاء هذا فى مصلحة المارد الأحمر لتفائله بملعب رادس على عكس "سوسة" الذى لم يحقق أى انتصار به فى تاريخه مع أندية تونس.

ويرغب الأهلى فى تحقيق أول فوز له على النجم الساحلى بتونس بعد أن خاض الفريق 5 مباريات فى تونس مع النجم كانت كلها فى ملعب سوسة ولم يحقق أى انتصار بعد أن خسر مرتين وتعادل 3 مرات.

ويخوض فريق النادى الأهلى فى التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس مباراة قوية للغاية حينما يصطدم بفريق النجم الساحلى باستاد رادس فى الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسوانى جوشوا بوندو.