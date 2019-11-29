شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن يوافق على 5 آلاف مشجع بمباراتى الأهلي والزمالك بدور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الموافقات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراتى الاهلى والزمالك بدور الـ 32 لكأس مصر، ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ32 يوم 2 من ديسمبر المقبل بمواجهة وادى دجلة وبيلا، فيما يلعب الأهلي الثلاثاء المقبل مع بنى سويف، بينما ستكون مواجهة الزمالك مع الشرقية يوم 4، وتنتهى المنافسات الأحد 8 ديسمبربمواجهة أسوان وطنطا على استاد أسوان.

كان هناك قرار أمنى بلعب مباريات دور الـ32 لكأس مصر بدون جماهير، وبعد المفاوضات الأمنية ونجاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى استضافتها مصر وتوج بلقبها المنتخب الأولمبى، وحضور الجماهير فى استاد القاهرة بأكثر من 75 ألف مشجع، وافقت الجهات المسئولة على تواجد الجماهير فى مباريات الكأس بعدما كانت هناك موافقة مسبقة على حضور 5 آلاف لجميع مباريات الدوري تزيد تدريجيا بناء على التنسيق بين اتحاد الكرة و الجهات المسئولة.

ويقع فى طريق الزمالك ببطولة كأس مصر فرق سموحة ووادى دجلة ومصر المقاصة والإسماعيلى وطلائع الجيش وبيراميدز فى حال الفوز بمباريات كأس مصر، بينما سيكون طريق الأهلي فى كأس مصر فرق إنبى والاتحاد السكندرى والإنتاج الحربى وأسوان والمقاولون والمصرى.