شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: لاعبو المصرى جاهزون لمواجهة نواذيبو.. وهدفنا العبور لدور الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ايهاب جلال ، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، جاهزية جميع لاعبيه لخوض مباراة الجولة الأولى من دور المجموعات، والتى تجمعه فى التاسعة مساء الأحد المقبل بمضيفه فريق نواذيبو الموريتانى، على ملعبه ووسط جماهيره.

وأضاف إيهاب جلال، فى تصريحات للموقع الرسمى للنادى المصرى البورسعيدى ، أن فريق نواذيبو يمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين، مشيراً إلى أن الكرة الموريتانية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا، وهذا ما ظهر جليًا فى تعادل المنتخب الموريتانى مؤخرًا أمام مضيفه المنتخب المغربى، مؤكداً أنه لا يلتفت على الإطلاق لنتيجة المباراة الأخيرة لنواذيبو بالبطولة العربية والتى جمعته بنظيره الشرطة العراقى وانتهت بفوز الأخير بخماسية نظيفة، وأن فريق نواذيبو من الفرق صعبة المراس، خاصةً على ملعبه والذى تُعد أرضيته نوعًا ما أفضل من أرضية ملعب ستاد عمان الذى استضاف مباراة المصرى وماليندى بطل زنجبار، وكذلك ستاد لينتيه الذى استضاف مباراة المصرى أمام مضيفه كوت دى أور بطل سيشل.

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واختتم إيهاب جلال حديثه مؤكدًا أن الفريق لديه هدف وحيد وهو الوصول إلى دور الثمانية، وهو ما لن يتحقق الا بتحقيق النتائج الإيجابية داخل وخارج الديار.

وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.