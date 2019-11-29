شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات الأهلى والصفاقسى.. ماذا فعل رمضان صبحى حينما شاهد ملعب رادس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى على تويتر صورة لنجم الفريق رمضان صبحى حين شاهد استاد رادس، وظهر اللاعب بالحركة الشهيرة للماجيكو محمد أبو تريكة إبان احتفاله بهدفه الشهير فى مرمى الصفاقسى التونسى على نفس الملعب والذى كان سبباً فى تتويج المارد الأحمر بدورى الأبطال الأفريقى 2006 فى اللحظات القاتلة.

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