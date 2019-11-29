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فتح باب التسجيل فى انتخابات مركز شباب الجزيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ التسجيل فى الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد، والذى يستمر حتى السابعة مساءً، ويتطلب حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانونى للجمعية.

 

ويتنافس 39 مرشحًا على جميع المقاعد فى الانتخابات، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

 

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وينافس 3 مرشحين علي الرئاسة وهم، خالد على وسامح شحاتة وعلاء نجم، فيما ينافس على منصب النائب 7 مرشحين، وينافس على منصب أمين الصندوق 3 مرشحين، وينافس على عضوية فوق السن 13 مرشحا، فيما ينافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.

 

وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.

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