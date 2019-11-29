شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل فى انتخابات مركز شباب الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر
وينافس 3 مرشحين علي الرئاسة وهم، خالد على وسامح شحاتة وعلاء نجم، فيما ينافس على منصب النائب 7 مرشحين، وينافس على منصب أمين الصندوق 3 مرشحين، وينافس على عضوية فوق السن 13 مرشحا، فيما ينافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.
وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.
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