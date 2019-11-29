قصة صور.. لاعبات يرفعن شعار "الأنوثة تنتصر على العضلات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما ترتبط بعض الرياضات القتالية بالعنف، و استخدام العضلات ، مثل الكاراتيه ، و المصارعة ، التايكوندو و الجودو ، حيث تتميز هذه الرياضات باللجوء الى القوة والعضلات سواء فى المباريات او التدريبات، و لكن ماذا إن كان من يمارس هذه اللعبة من البنات !!
أثبتت عدد من اللاعبات بمختلف الرياضات أن الأنوثة تنتصر على العضلات ، حيث يمارسن حياتهن خارج صالات الرياضة مثل اى فتاة ، سواء فى نوع الملابس التى يرتدينها ، والخروج مع الاصحاب دون اللجوء إلى العضلات أو القوة أو العنف.
وهذا ما توضحه الصور التالية والتى تضم مجموعة من اللاعبات فى الرياضات القتالية ، مثل سمر حمزة لاعبة المصارعة ، و جيانا فاروق وياسمين حمدى ورضوى رضا فى الكاراتيه ، و كاريمان كامل فى الجودو ، و هداية ملاك ورضوى رضا فى التايكوندو
بطلة الكاراتيه
جيانا فاروق
جيانا و السواريه
سمر بالسواريه
كاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو
سمر حمزة
سمر والسيلفى
كاريمان كامل
لاعبة الجودو
نور حسين ورضوى رضا
ياسمين حمدى لاعبة الكاراتيه
ياسمين حمدى
هداية ملاك وسهام الصوالحى
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