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قصة صور.. لاعبات يرفعن شعار "الأنوثة تنتصر على العضلات"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما ترتبط بعض الرياضات القتالية بالعنف، و استخدام العضلات ، مثل الكاراتيه ، و المصارعة ،  التايكوندو و الجودو ، حيث تتميز هذه الرياضات باللجوء الى القوة والعضلات سواء فى المباريات او التدريبات، و لكن ماذا إن كان من يمارس هذه اللعبة من البنات !!

أثبتت عدد من اللاعبات بمختلف الرياضات أن الأنوثة تنتصر على العضلات ، حيث يمارسن حياتهن خارج صالات مثل اى فتاة ، سواء فى نوع الملابس التى يرتدينها ، والخروج مع الاصحاب دون اللجوء إلى العضلات أو القوة أو العنف.

وهذا ما توضحه الصور التالية  والتى تضم مجموعة من اللاعبات فى الرياضات القتالية ، مثل سمر حمزة  لاعبة المصارعة ، و جيانا فاروق وياسمين حمدى ورضوى رضا  فى الكاراتيه ، و كاريمان كامل فى الجودو ، و هداية ملاك ورضوى رضا فى التايكوندو  

بطلة الكاراتيه
بطلة الكاراتيه

 

جيانا فاروق
جيانا فاروق

 

جيانا و السواريه
جيانا و السواريه

 

سمر بالسواريه
سمر بالسواريه

 

كالاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو
كاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو

 

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سمر حمزة
سمر حمزة

 

سمر والسيلفى
سمر والسيلفى

 

كاريمان كامل
كاريمان كامل

 

لاعبة الجودو
لاعبة الجودو

 

نور حسين ورضوى رضا
نور حسين ورضوى رضا

 

ياسمين حمدى لاعبة الكاراتيه
ياسمين حمدى لاعبة الكاراتيه

 

ياسمين حمدى
ياسمين حمدى

 

هداية ملاك وسهام الصوالحى
هداية ملاك وسهام الصوالحى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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