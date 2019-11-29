شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لاعبات يرفعن شعار "الأنوثة تنتصر على العضلات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما ترتبط بعض الرياضات القتالية بالعنف، و استخدام العضلات ، مثل الكاراتيه ، و المصارعة ، التايكوندو و الجودو ، حيث تتميز هذه الرياضات باللجوء الى القوة والعضلات سواء فى المباريات او التدريبات، و لكن ماذا إن كان من يمارس هذه اللعبة من البنات !!

أثبتت عدد من اللاعبات بمختلف الرياضات أن الأنوثة تنتصر على العضلات ، حيث يمارسن حياتهن خارج صالات الرياضة مثل اى فتاة ، سواء فى نوع الملابس التى يرتدينها ، والخروج مع الاصحاب دون اللجوء إلى العضلات أو القوة أو العنف.

وهذا ما توضحه الصور التالية والتى تضم مجموعة من اللاعبات فى الرياضات القتالية ، مثل سمر حمزة لاعبة المصارعة ، و جيانا فاروق وياسمين حمدى ورضوى رضا فى الكاراتيه ، و كاريمان كامل فى الجودو ، و هداية ملاك ورضوى رضا فى التايكوندو



بطلة الكاراتيه



جيانا فاروق



جيانا و السواريه



سمر بالسواريه



كاريمان كامل لاعبة منتخب الجودو

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سمر حمزة



سمر والسيلفى



كاريمان كامل



لاعبة الجودو



نور حسين ورضوى رضا



ياسمين حمدى لاعبة الكاراتيه



ياسمين حمدى