شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض الاشتراك فى "شمال أفريقيا" وزيادة عدد المشاركين فى بطولة 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة المالية لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم اجتماعا فى الثامنة مساء أمس، الخميس، بتونس برئاسة وديع الجرىء رئيس الاتحاد التونسى، وحضر من مصر الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس لجنة إدارة الإتحاد المصرى لكرة القدم وأحمد محب المدير المالى للاتحاد.

كما حضر الاجتماع أيضا عبد الحكيم الشيبانى رئيس الاتحاد الليبى وحسن الفيلالى عضو الاتحاد المغربى وعبدالله قداح من الجزائر وتم التصديق على الميزانية وتخفيض رسم الاشتراك من 30 ألف دولار إلى 15 ألفا و3 آلاف دولار عند الاشتراك فى أى بطولة ينظمها الاتحاد .

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كما تمت الموافقة على خطة النشاط لعام 2020 والموافقة على اشتراك فريق من أوروبا واثنين من أفريقيا وفريق من آسيا، إضافة إلى فرق الاتحادات الأعضاء ليصبح العدد 8 فرق فى بطولة تحت ٢٠سنة .

من جانبه عرض الدكتور جمال محمد على تنظيم دورات لإعداد المدربين فى دول شمال أفريقيا على هامش كل بطولة، وطلب أيضا رفع توصية للاتحاد الأفريقى لتوحيد البرنامج الدراسى لرخص المدربين بين آسيا وأفريقيا لمساعدة مدربى شمال أفريقيا على العمل بدول الخليج العربي.

ومن المقرر أن تجتمع الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا فى الساعة السادسة مساء الجمعة بالاتحاد التونسى لكرة القدم.