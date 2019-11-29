الدوري الأفريقي.. رئيس فيفا يقترح إطلاق مسابقة جديدة بالقارة السمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقترح السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إطلاق مسابقة جديدة في أفريقيا "الدوري الأفريقي" تضم عمالقة القارة السمراء واستثمار مبلغ مليار دولار لتحسين الملاعب فيها.

وقال إنفانتينو، خلال زيارته إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية للاحتفال بذكرى مرور 80 عاما على تأسيس نادي مازيمبي: "يجب اختيار أفضل 20 ناديا في أفريقيا وجعلها تشارك في دوري أفريقي".

وأضاف: "هذا الدوري سيجني إيرادات بقيمة 200 مليون دولار على الأقل، ما يجعله بين أفضل 10 دوريات في العالم".

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وكشف إنفانتينو أنه يعتزم إطلاق نداء "لجمع مبلغ مليار دولار من أجل منح كل دولة أفريقية ملعب كرة قدم حقيقي بمواصفات الاتحاد الدولي للعبة".

وأشار صاحب الـ49 عاما، الذي تولى منصبه في فبراير عام 2016، بأن أفكاره هذه ستساهم بجعل كرة القدم الأفريقية تنافس على المستوى العالمي.

وأتم قائلا: "سنختار أفضل الحكام الأفريقيين وسندفع لهم أجورهم ونجعل منهم حكاما محترفين.. أريد أخذ كرة القدم الأفريقية إلى قمة العالم".

يذكر أن ناديي الأهلي والزمالك يشاركان في النسخة الحالية من البطولة الأعرق دوري أبطال أفريقيا، بينما ينافس ناديا المصري وبيراميدز في البطولة الكونفدرالية الأفريقية.