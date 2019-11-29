3 تغييرات.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة النجم الساحلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة النجم الساحلي التونسي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، مساء الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفا على النجم الساحلي في ملعب رادس بتمام الساعة التاسعة مساءً، في افتتاح مباريات دور المجموعات للمسابقة.

وأفاد مراسل الخليج 365 في رادس أن المالي أليو ديانج شارك ضمن المجموعة الأساسية للفريق بالمران الأخير، بعدما تم استبعاده من القائمة في المباراة الأخيرة أمام الجونة بالدوري.

وقد يشارك ياسر إبراهيم بدلا من رامي ربيعة في خط الدفاع، كما سيظهر رمضان صبحي أساسيا على حساب مروان محسن مع وجود النيجري جونيور أجايي كمهاجم صريح.

ويستمر وليد سليمان في تشكيل الأهلي بعدما نجح في تسجيل هاتريك (ثلاثة أهداف) أمام الجونة في المباراة الأخيرة التي انتهت بفوز الأهلي (4-0) ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري.

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ومن المتوقع أن يعود فايلر للاعتماد على طريقة (4-2-3-1) كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، رمضان صبحي.

وفي الهجوم: جونيور أجايي.