إستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي تشكيل فريقه الأساسي الذي يحل ضيفاً علي النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الجمعة، في أولي مباريات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا.
ومن المتوقع ان يعتمد الأهلى على تشكيلته التى تضم كل من :
حارس المرمي: محمد الشناوى
الدفاع: الرباعى رامى ربيعة وأيمن أشرف وأحمد فتحى والتونسى على معلول
خط الوسط: عمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ووليد سليمان ورمضان صبحى وحسين الشحات
الهجوم: النيجيرى جونيور أجاى
ويحتفظ الأهلى ببعض الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء مثل المغربى وليدأزارو ومروان محسن وحسام عاشور ومحمود وحيد ومحمد هانى من أجل إشراكهم وفقاً لسير اللقاء.
ويتطلع الاهلي لمحو ذكريات آخر زيارة له على ملعب رادس حين خسر أمام الترجى التونسى بثلاثية دون رد فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2018 ولكن الفريق الأحمر يملك ذكريات تاريخية فى ستاد رادس بحصد لقبى دورى أبطال أفريقيا 2006 و2012.
كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي والشحات يقودان تشكيل الأهلي المتوقع أمام النجم الساحلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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