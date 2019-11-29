اليوم.. إنطلاق إنتخابات مركز شباب الجزيرة

تعقد اليوم الجمعة الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود المركز خلال السنوات الأربع المقبلة.

وقد تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية، وتبدأ الجمعية العمومية بالتصويت فى الانتخابات فى تمام الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساءً، حيث يتطلب حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانونى للجمعية.

ويتنافس 39 مرشحًا على جميع المقاعد فى الانتخابات، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

ويستعد علاء سرحان المرشح على منصب تحت السن فى مركز شباب الجزيرة، لخوض منافسة شرسة على مقعد عضوية مجلس الإدارة.

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وطرح «سرحان» عدة مقترحات قوية خلال برنامجه الانتخابى، لخدمة أعضاء مركز شباب الجزيرة وتسهيل كافة العقبات أمامهم، أبرزها تقديم خدمات مثل «الرحلات – حج وعمرة – مصايف – حضانة للأطفال – رعاية صحية»، وإعادة تنظيم أجزاء عديدة فى المركز لتناسب الأعضاء فى فصل الشتاء والحماية من الأمطار، والعمل

على زيادة الألعاب الجماعية والفردية لتشمل جميع الرغبات.

وشدد «سرحان»، على ضرورة العمل على توسيع قاعدة ممارسة الأعضاء للرياضة وأسرهم للمراحل السنية المختلفة وما يستلزمه ذلك من استكمال منشآت، وكذلك العمل على رعاية أبطال النادى فى مختلف الألعاب وفى مختلف الأعمار السنية، ودعمهم بأفضل فرص التدريب ومنها قضاء فترات تدريب خارجية محددة المدة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة دون تحمل أعباء مادية كبيرة.

وطالب بضرورة إضافة مادة لائحية تنص على تبنى جميع أبطال المركز حتى تشملهم الرعاية الدائمة طبيا واجتماعيا حتى فى سن الشيخوخة.

وناشد «سرحان» أعضاء الجمعية العمومية النزول بكثافة حتى يثبتوا للجميع أنهم لم ولن يتركوا حقهم.