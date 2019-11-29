المحكمة الرياضية الدولية تحسم التماس رفع الأثقال 3 ديسمبر

حددت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» يوم 3 ديسمبر المقبل موعداً للنطق بالحكم فى الالتماس الذى قدمته اللجنة الأولمبية المصرية لرفع الإيقاف عن اتحاد رفع الأثقال بعد تعاطى 7 لاعبين المنشطات ببطولة أفريقيا للشباب قبل عامين.
واتخذ الاتحاد الدولى لرفع الأثقال قراراً بإيقاف نشاط اللعبة فى مصر لمدةعامين كاملين ما يعنى حرمان الرباعين المصريين من خوض منافسات أولمبياد طوكيو.
وقدم الرباع محمد إيهاب التماساً أيضاً للسماح له بخوض الأولمبياد أيضاً ولو تحت العلم الأولمبى خاصة أنه لم يثبت اتهامه فى مسألة تعاطى المنشطات.
وقال الدكتور مجدى الصباغ رئيس مجلس الإدارة المركزية للطب الرياضى بالمركز الأولمبى، إن وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة طالبوا بتعيين أطباء متخصصين لاتحاد رفع الأثقال لعدم الوقوع فى فخ المنشطات مرة أخرى.
وأضاف: «فوجئنا بأن علاء الدين حسن كامل المدير الإدارى السابق لمنتخب الأثقال يؤكد عدم وجود طبيب متخصص فى مجال المكملات والطبيب الحالى علاج طبيعى لم يفقه شيئاً فى المنشطات وأضرارها».
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