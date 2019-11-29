الليلة.. الأهلى فى مهمة صعبة أمام النجم الساحلى بدورى أبطال أفريقيا

يحل فريق الأهلى ضيفاً فى التاسعة مساء اليوم الجمعة على النجم الساحلى التونسى على ملعب رادس ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى بدأ مشواره فى البطولة القارية هذا الموسم بالفوز على أطلع بره بطل جنوب السودان فى الدور الأول وعبور عقبة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بينما صعد النجم الساحلى على حساب هافيا كوناكرى الغينى فى الدور الأول وكوتوكو الغانى فى الدور الثانى.

ويبحث الأهلى عن تحقيق الفوز فى بداية مشواره بدور المجموعات الأفريقى استكمالاً لمشوار الانتصارات التى حققها

الفريق الأحمر منذ تولى السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى المهمة وحقق الفوز بلقب كأس السوبر المحلى وأيضاً حصد 4 انتصارات للدورى وعبر بالفريق لدور المجموعات.

وسافر الأهلى إلى تونس بعد الفوز برباعية على الجونة فى الدورى الممتاز، وحرص السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الأهلى على التدريب دون راحة فى تونس على ملعب الجامعة التونسية لكرة القدم ثم خوض المران الرئيسى أمس الخميس على ملعب رادس.

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واصطحب «فايلر» فى رحلة تونس 22 لاعباً مستبعداً الثنائى صلاح محسن وصالح جمعة المقيدين بالقائمة الأفريقية ويغيب عن الفريق الأحمر حمدى فتحى ومحمود متولى بسبب الإصابات، ومن المرجح أن تشهد تشكيلة «فايلر» للمباراة تعديلات محدودة بعودة رمضان صبحى لقيادة الخط الأمامى وربما يشارك حسام عاشور لاعب الوسط.

فى المقابل، يراهن فريق النجم الساحلى على تجربة مدربه الإسبانى خوان كارلوس جاريدو السابقة فى قارة أفريقيا بعد حصد لقب الكونفيدرالية الأفريقية مع الرجاء المغربى والأهلى.

ويلعب الأهلى ضد «جاريدو» الذى تولى قيادته موسم 2014 – 2015 وحصد معه لقب السوبر المحلى وأيضاً الكونفيدرالية، ويعتمد النجم الساحلى على أبرز نجومه اللاعب الجزائرى كريم العريبى وأمين بن عمر وإيهاب المساكنى ورامى البدوى وزياد بو غطاس.