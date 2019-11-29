منتخبنا الوطني في مباراة صعبة أمام البلد المضيف بالجولة الثانية من خليجي24

يلتقي مساء اليوم منتخبنا الوطني في مباراة صعبة مع البلد المضيف "قطر" في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 24.



وسيلتقي المنتخب الوطني نظيره القطري على استاد خليفة الدولي في السادسة من مساء اليوم، في مباراة صعبة وفق كثير من المراقبين.



ويدخل الفريقان بدافع الفوز بعد هزيمتهما في مبارياتهما الافتتاحية، الإ أن حظوظ المنتخب القطري الذي يدخل المباراة متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور، تبدوا الأقوى على الورق، فيما يبحث منتخبنا عن الفوز الأول في بطولة كأس الخليج بعد 8 مشاركات فاشلات.



وتلقى المنتخب القطري هزيمة مفاجئة من أسود الرافدين بهدف لاثنين، فيما هزم منتخبنا بثلاثية نظيفة أمام الإمارات.



وانطلقت الثلاثاء الماضي بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين في قطر بمباراة المنتخب المضيف ونظيره العراقي ـ ثاني المجموعة ـ الذي سيلاقي في التاسعة من مساء اليوم نظيره الإماراتي متصدر المجموعة.



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