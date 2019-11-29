رياضة | فايلر يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يتحدث عن مواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إن مواجهة النجم الساحلي التونسي غدا الجمعة في افتتاحية مشوار الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ستكون صعبة للغاية خاصة وأنها تأتي أمام فريق كبير على المستوى الإفريقي.

أضاف فايلر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النجم الساحلي التونسي إن الفريق يسعى لتحقيق الفوز من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في دور المجموعات.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مباراة على حدة دون الالتفات لأية مباراة سابقة مؤكدًا أن التركيز بالكامل في الوقت الحالي في مباراة النجم الساحلي .

وأشار المدرب السويسري إلى جاهزية اللاعبين التامة لخوض اللقاء بمنتهى القوة.