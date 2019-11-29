رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد يغيب عن تدريبات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد يغيب عن تدريبات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغيب واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم الخميس 27 نوفمبر بسبب الإصابة التي يعاني منها.



فاران يغيب عن تدريبات ريال مدريد وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي رافائيل فاران مدافع نادي ريال مدريد الإسباني قد تغيب عن تدريبات فريقه الجماعية اليوم.

سبب غياب فاران عن تدريبات ريال مدريد اليوم وأشارت الصحيفة إلى أن فاران قد غاب عن تدريبات نادي ريال مدريد اليوم بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان الماضية في بطولة دوري أبطال أوروبا.

احتمالية غياب فاران عن مواجهة ريال مدريد القادمة وكشفت الصحيفة أن الجهاز الفني يفكر في إراحة فاران من المشاركة في مباراة الفريق القادمة ضد نادي ديبورتيفو ألافيس في بطولة الدوري الإسباني الممتاز خوفا من تفاقم الإصابة. Advertisements

فاران ينضم إلى مستشفى ريال مدريد ويعتبر فاران هو اللاعب السادس الذي يتعرض إلى إصابة في ريال مدريد بعد كل من ناتشو فرنانديز، لوكا فاسكيز، خاميس رودريجيز، إدين هازارد وفينيسيوس جونيور.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي ديبورتيفو ألافيس يوم السبت القادم 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.