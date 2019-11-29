رياضة | تفاصيل عقد "فالفيردي" الجديد مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد "فالفيردي" الجديد مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد الإسباني نجح في تحصين نجمه الشاب، للحفاظ عليه داخل صفوف قلعة "سانتياجو برنابيو" ومنع رحيله إلي أي ناد آخر خلال الفترة القادمة.

وأكدت صحفة "ماركا" الإسبانية أن تألق اللاعب الشاب فيديريكو فالفيردي صاحب الـ 21 عامًا مع ريال مدريد في الفترة الأخيرة، دفع إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز لتوقيع عقدًا جديدًا مع اللاعب ووضع شرط جزائي ضخم في العقد لتحصين اللاعب من إغراءات الأندية الأوروبية.

تفاصيل عقد "فالفيردي" الجديد مع ريال مدريد: Advertisements وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نادي ريال مدريد نجح في إبرام عقد جديد مع "فالفيردي" لمدة 5 مواسم ونصف قادمة، ينتهي في صيف عام 2025، كما حدد شرطًا جزائيًا في العقد بقيمة 750 مليون يورو، أي ما يقرب من مليار دولار، ليتجاوز الشرط في عقد الأرجنتيني ميسي مع برشلونة والبالغ 730 مليون يورو.

أرقام "فالفيردي" مع ريال مدريد:



فالفيردي بدأ مشواره الكروي ضمن صفوف فريق بينارول الأوروجواياني عام 2015، انتقل منه إلي فريق ريال مدريد "كاستيا" عام 2016، ثم انتقل لصفوف ديبورتيفو لاكورونا عام 2017 علي سبيل الإعارة، ثم عاد للفريق الملكي مجددًا، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول بالنادي المدريدي صيف 2018.