رياضة | وفاة الهولندي بيم فيربيك المدير الفني السابق للمنتخب العماني السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفاة الهولندي بيم فيربيك المدير الفني السابق للمنتخب العماني السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى الهولندي بيم فيربيك المدير الفني السابق للمنتخب العماني والمنتخب المغربي الأوليمبي السابق، اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.



وجاءت وفاة بين فيربيك، عن عمر يناهز 63 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، والذي كان يعاني منه حينما كان مدربًا للمنتخب العماني وتوج معهم بلقب خليجي 23 عام 2017.

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وكتب نادى سبارتا روتردام الهولندى، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس: "تلقى سبارتا روتردام رسالة حزينة مفادها أن بيم فيربيك توفى عن عمر يناهز 63 عامًا".

وتولى فيربيك تدريب عدد كبير من المنتخبات، لاسيما فى قارة آسيا، أهمها أستراليا، وكوريا الجنوبية، والإمارات، وألمانيا والمغرب.