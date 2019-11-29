شكرا لقرائتكم ميتشو يدرس الدفع بعبد الغنى على حساب الونش فى تشكيل الزمالك فى لقاء مازيمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، الدفع بمحمد عبد الغنى مدافع الفريق على حساب محمود حمدى الونش فى التشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى مواجهة مازيمبى الكونغولى، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى الثالثة من عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانبهما كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى.

ويأتى دراسة ميتشو، للدفع بعبد الغنى لقيادة خط الدفاع أمام مازيمبى فى ظل اكتمال جاهزيته على أن يجاور محمود علاء منذ بداية اللقاء حيث سيستقر ميتشو بشكل نهائى حول الأمر وفقا لحالة عبد الغنى فى التدريب الأخير للزمالك اليوم.

ووصلت بعثة الزمالك ظهر أمس الخميس، إلى الكونغو، بعدما خاض الفريق مرانه أول أمس الأربعاء، بملعب السلام فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي استقر بها الفريق لمدة 24 ساعة خلال رحلته من القاهرة إلى الكونغو ثم توجه الأبيض صباح الخميس إلى معقل مازيمبى لخوض الاستعدادات الأخيرة تحضيراً للمواجهة التى ستجمع الفريقان غداً.