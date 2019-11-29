شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحدد موعدا لتكريم منتخب مصر الأولمبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعدا مبدئيا لإقامة حفل تكريم لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد تحقيق حلم الأولمبياد والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى استضافتها مصر فى الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري.

واستقرت اللجنة على اقامة الحفل عقب انتهاء الجولة الثانية للأندية المصرية وهم الاهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز فى دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية والمحدد لها أيام 6 و7 و8 ديسمبر المقبل، على أن يقام الحفل بنهاية الجولة وقبل استئناف الدورى.

كما قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تكريم نجوم المنتخب الاولمبي فى أولمبياد 1964 التى اقيمت باليابان على هامش حفل تكريم المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بعد التاهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، وهم أحمد مصطفى وفاروق السيد "الزمالك" وطه إسماعيل "الأهلى" ومصطفى رياض ومحمود حسن "الترسانة" ورضا حميدة "المنصورة" وسيد الطباخ "الأولمبى".