شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه النجم الساحلي في "معركة تكسير العظام" بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس مباراة قوية للغاية حينما يصطدم بفريق النجم الساحلي بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي ويدير مباراة الليلة الحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

ويدخل الاهلي مباراة الليلة بهدف الفوز فقط من أجل مواصلة العروض القوية التي حققها الفريق مؤخراً محلياً وأفريقياً وتحديداً منذ تولّي السويسري رينيه فايلر مسئولية تدريب الفريق خلال أوائل سبتمبر الماضي حيث خاض الاهلي 7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محلياً حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربي واسوان والجونة بالدوري وحصد السوبر المحلي بالفوز على الزمالك كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.

ويتسلّح المارد الأحمر بـ"الانتصارات الأخيرة" و"رؤية" فايلر الجيدة في قراءة المباراة ونجاحه في إدارتها بشكل يُحقق له أهدفه من كل مباراة بجانب خبرات لاعبي الاهلي وامتلاك الفريق مجموعة جيدة من اللاعبين واصحاب قدرات فنية عالية.

ويعول المدرب السويسري على أوراق الفريق الرابحة أمثال على معلول وأجاي وحسين الشحات ورمضان صبحي وقفشة وعمرو السولية ووليد سليمان والحارس المُتميز محمد الشناوي.

وضم فايلر 22 لاعباً لرحلة الاهلي في تونس ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

Advertisements

ومن المقرر أن يحضر مباراة الليلة 500 مشجع حسب تأكيدات نبيل حبشي سفير مصر بتونس الذي أكد أن دخول جماهير الأهلى المباراة استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل فى لقاء العودة بمصر فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

في المقابل ، يخوض فريق النجم الساحلي رافعاً شعار" الفوز ولا بديل" من أجل توجيه رسالة للمنافسين بقدرته على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بجانب رغبته في الثأر من الاهلي بعدما فاز الأخير (6_2) في أخر مواجهة جمعتهما وهي الهزيمة التى الأوضاع في النادي التونسي العريق .

ويرى خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للأهلي والحالي للنجم الساحلي التونسي، أن مباراة الفريقين ستكون قوية، مشيرا إلى أهمية الفوز في بداية المشوار ، مُتابعاً: كلا الفريقين مطالبان بالفوز دائما، لكن اللقاء مهم جدا لنا لأن لقب دوري الأبطال هو هدفنا هذا الموسم.

وتابع جاريدو: "اللقاء سيجمع بين فريقين كبيرين في افريقيا، أعرف العديد من لاعبي الاهلي الذين سبق وأن عملت معهم، ولاعبو النجم يدركون أهمية الفوز في هذه المباراة" ، وقال جاريدو "الجمهور طرف في لعبة كرة القدم ونحن نعول على دعم جماهيرنا. نعمل جميعا معا حتى يكون الفريق في أفضل حالاته".