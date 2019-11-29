شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع الأحد المقبل لمناقشة مستجدات الـ VAR والمواعيد الجديدة للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الأحد المقبل موعدا لإجتماع اللجنة بشكل رسمى بعدما شهدت الأيام الماضية أكثر من جلسة ودية غاب عنها بعض الأعضاء لظروف مختلفة.

واستقرت اللجنة على موعد الاجتماع يوم الأحد المقبل حتى يشهد الاجتماع حضور جميع الأعضاء، لاسيما وأن محمد فضل عضو اللجنة يتواجد حاليا خارج مصر.

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وتناقش اللجنة خلال الإجتماع بعض الملفات المطروحة على الساحة وأبرزها برنامج شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى استعدادا للأولمبياد، بجانب ملف تعديل عقود الجهاز الفنى بعد تحقيق حلم الأولمبياد والتتويج بأمم افريقيا تحت 23 سنة لأول مرة فى التاريخ، فضلا عن مناقشة جدول الدورى قبل اعلانه وتحديد موعد انتهاء الدور الأول للمسابقة وكذلك موعد مباراة السوبر المحلى والمستجدات التى طرأت على ملف تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى هذا الموسم حيث يرغب المجلس فى تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع الموعد النهائى لإنطلاق دورى القسم الرابع بعدما تلقى اتحاد الكرة، رفضًا من جانب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على مشاركة 20 ناديًا فى دورى القسم الرابع لكرة القدم، بسبب عدم اعتمادها فى الجمعية العمومية الأخيرة للجبلاية.