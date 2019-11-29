رياضة | جريزمان: علاقتي مع ميسي وسواريز على الطريق الصحيح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جريزمان: علاقتي مع ميسي وسواريز على الطريق الصحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان نجم برشلونة أن علاقته بزميليه في الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز تسير على الطريق الصحيح وذلك عقب مشاركته في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على بروسيا دورتموند والتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جريزمان في تصريحات لإذاعة RMC Sport الفرنسية: "علاقتي مع ميسي وسواريز على الطريق الصحيح".



وأضاف: "نحن نحاول أن نندمج معًا وكما قلت سابقًا أن التفاهم مع ميسي وسوايز سوف يتحسن، علينا أن نعمل معًا لنتحسن يومًا بعد يوم".



واختتم جريزمان تصريحاته قائلاً:"المهاجمون يحتاجون للفرص وتسجيل الأهداف وهو ما حدث ضد دورتموند وأنا سعيد بعودتي للتسجيل وستكون هناك أيام أكون أفضل وأخرى أسوأ لكنني أتكيف حاليًا مع أسلوب اللعب المختلف تمامًا".

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وتمكن جريزمان من التسجيل الهدف الثالث في شباك بروسيا دورتموند بعد أن شارك بديلًا للمُصاب عثمان ديمبلي وهو أول هدف له بقميص برشلونة في دوري أبطال أوروبا.



وحرص اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني في الفترة الأخيرة على توجيه رسالة إلى انطوان جريزمان زميله في الفريق قبل مواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني المقبلة.



وقال ‏سواريز في تصريحات صحفية : "على جريزمان ان يكون هادئا وصبورا ولا ينظر للانتقادات في الفترة الماضية، وانا متأكد من أنه سوف ينجح مع البارسا".



وتابع : "‏جريزمان هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن فرض نفسك في البارسا يتطلب وقتا وصبرا، للتكيف مع اسلوب الفريق الخاص، لقد حدث لي أيضا نفس الشيء، في الأشهر الأولى هنا".



وتعرض اللاعب الفرنسي لهجوم شديد في الفترة الماضية بسبب أداء السلبي مع الفريق مما جعل إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة على إخراجه في المباراة الماضية ضد ديبورتيفو ليجانيس في بداية الشوط الثاني، ونجح البارسا في تحقيق الفوز خلال تلك المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد وعزز صدارته لليجا بفارق الأهداف عن فريق ريال مدريد.