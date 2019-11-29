رياضة | نجم الأهلي يغيب عن التدريبات بسبب نزلة برد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يغيب عن التدريبات بسبب نزلة برد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر سمير نجم دفاع الأهلي اليوم مران الفريق اليوم ولكنه غادر دون أن يخوض التدريب عقب تعرضه لنزلة برد تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق.

وأفادت التقارير بأن سعد سمير تواجد اليوم في مقر النادي بالجزيرة ولكنه لم يشارك في مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي والمقرر إقامتها غدًا الجمعة على ستاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.



وأوضحت التقارير أن سعد سمير اكتفى بالحصول على حقنة لعلاج البرد ثم رحل عن النادي ومن المنتظر إنتظامه في التدريب يوم السبت المقبل حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة غدًا الجمعة.

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وأشارت التقارير إلى أن اللاعبون الغائبون عن لقاء النجم الساحلي أدوا مرانهم اليوم وشارك في المران كلا من صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد كما أدى صالح جمعة جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالنادي ثم استكمل مرانه داخل ملعب التتش.



أكد سعد سمير مؤخرًا جاهزيته للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ عدة أشهر بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي مشيرا إلى أنه يُشارك منذ فترة في التدريبات الجماعية ويؤدي فيها بشكل جيد دون شعور بأية آلام.



وأوضح مدافع الأهلي أنه ينتظر الضوء الأخضر من الجهاز الفني لدخول قائمة الفريق وإن كان الأمر قد يحتاج إلى مشاركته أولاً في مباراة ودية قبل الدخول في المباريات الرسمية، حيث شارك في جزء من ودية الفريق أمام الإعلاميين قبل نحو 20 يوماً .



وأشار سعد سمير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح للعودة للمباريات الرسمية وكانت فترة التوقف مناسبة للاعبين المُصابين من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمباريات والتعافي من الإصابات التي يُعانون منها