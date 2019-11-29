شكرا لقرائتكم الزمالك ضد مازيمبي .. الأبيض يخوض مرانه الاخير في الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الزمالك بقيادة الصربى ميتشو، مرانه الأخير اليوم على ملعب مواجهة مازيمبى فى الكونغو، استعداداً للمباراة التى ستجمع الفريقان فى الثالثة من عصر غد السبت، فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جانب الزمالك ومازيمبى كلاً من أول أغسطس الأنجولى وزيسكو يونايتد الزامبى

وسيكون تدريب الزمالك الأخير لمدة ساعة ويتضمن مران بدنى خفيف تجنباً لإرهاق اللاعبين بجانب بعض التدريبات الفنية التى لن يطبق فيها الصربى ميتشو خطة اللقاء خاصة إن المران سيتم رصده من جانب الفريق الكونغولى حيث سيشمل التدريب، مران على لعب الكرة من لمسة واحدة بجانب بعض الأمور الفنية.

فيما سيعقد "ميتشو" مؤتمر صحفى اليوم للحديث عن مواجهة الغد وتطلعاته فى انطلاقة منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا فيما سيحضر الجهاز الإدارى، الاجتماع الفنى للمباراة الذى سيتم عقده اليوم أيضاً بالتنسيق مع طاقم حكام ومراقب المباراة وفى حضور مسؤولى مازيمبى الكونغولى وسيشهد الاجتماع الفنى الاستقرار على زى الفريقان والتنسيق حول الجوانب المختلفة الخاصة بموعد الحضور إلى ملعب اللقاء والأمور الخاصة بالجماهير.