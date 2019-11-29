الذئاب يستدرجون الجونة في الجبل الأخضر...

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جدة - عمرو شويل يستضيف المقاولون العرب نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن مواجهات الجولة السادسة لمسابقة الدوري فى مواجهة يدخلها ذئاب الجبل بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على أسوان بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة بينما سقط الجونة برباعية أمام الأهلى .
ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى لقاء وخسر مثله وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل الجونة المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مباريات وسجل لاعبيه هدف وحيد وتلقت شباكه 6 أهداف .
ويتطلع عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لمواصلة نتائجه الجيدة للحفاظ على موقعه فى المربع الذهبى ويبدو التشكيل المتوقع لذئاب الجبل فى مباراة اليوم مكون من : " محمود ابو السعود في حراسة المرمى، أميرعابد، فاروقا، محمد سمير ثابت، محمود السيد، حسن الشامي، محمد مجلي، معروف يوسف، لويس إدواردو، محمد سالم، محمد طلعت"
على الجانب الأخر يسعى الصربى نيبوشا المدير الفنى للجونة لتحقيق نتيجة إيجايبة لاسيما أن مباراة المقاولون سوف تشهد عودة ثلاثي المنتخب الأوليمبي محمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان للمشاركة مع الجونة بعد غيابهم عن مباراة الاهلى طبقاً لاتفاق الناديين بعدم إشراك اللاعبين المعارين .
ويبدو التشكيل المتوقع للجونة فى مباراة ذئاب الجبل : "محمود الغرباوي ،أحمد علي ، محمود الجزار ، محمد نجيب، عمر سعداوي ، محسن ليلة ، أحمد حمدي ، أكرم توفيق ، عمرو بركات ، ناجي جدو ، أحمد ياسر ريان "
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