منتخب الشباب يواجه الجزائر فى بطولة شمال أفريقيا بتونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2001 اليوم نظيره الجزائرى فى ثالث مبارياته فى بطولة شمال افريقيا الودية التى تستضيفها تونس فى إطار إعداد الفراعنة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 . وفاز منتخب الشباب على نظيره المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة الأولى وسجل الهدفين إبراهيم عادل وعربى بدر، قبل أن يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا فى المباراة الثانية. ويختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مبارياتهم يوم الأحد المقبل بمواجهة تونس ثم إنهاء المعسكر و العودة بعدها للقاهرة. واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 22 لاعبًا للتواجد مع شباب الفراعنة فى البطولة.

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