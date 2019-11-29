اليوم.. انتخابات مركز شباب الجزيرة وسط منافسة 39 مرشحاً

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الجمعة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، حيث تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية، وتبدأ الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة للتصويت في الانتخابات في تمام الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساءً حيث يتطلب حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني للجمعية.

ويتنافس 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

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وينافس 3 مرشحين علي الرئاسة وهم ، خالد علي وسامح شحاتة وعلاء نجم ، فيما ينافس علي منصب النائب 7 مرشحين وينافس علي منصب أمين الصندوق 3 مرشحين ، وينافس علي عضوية فوق السن 13 مرشحين ، فيما ينافس علي عضوية تحت السن 14 مرشحاً.