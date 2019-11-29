شكرا لقرائتكم خبر عن قمة بين الأهلى و الزمالك فى ختام المرحلة الأولى بدورى محترفى كرة اليد و المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقام اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 17 بختام المرحلة الأولى لدورى محترفى كرة اليد و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 / 2020 .

و تشهد هذه الجولة قمة بين فريقا الأهلى و الزمالك على صعيد المرتبط فى تمام السادسة مساء، وعلى صعيد المحترفين الكبار فى تمام الثامنة مساء على صالة أكتوبر الدولية .

كانت لجنة مسابقات اتحاد كرة اليد قد أعلنت مسبقا عن إقامة القمة بحضور حاملى بطاقات الاتحاد فقط وأعضاء الجمعية العمومية لكلا الناديين .

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و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، و 6 أكتوبر مع المعادى و الطيران مع سبورتنج و الأوليمبى مع البنك الأهلى و هليوبوليس مع أصحاب الجياد و طلائع الجيش مع سموحة و حدائق الأهرام مع الجزيرة و جزيرة الورد مع الزهور و الحوار مع محافظة الفيوم .

تستأنف المسابقة من جديد بعد إنتهاء بطولة الأمم الإفريقية نهاية يناير المقبل حيث سيكون الشهر القادم فترة إعداد للاعبي المنتخب الوطني مع المدير الفني الأسباني روبيرتو جارسيا سيتخلله عدة مباريات ومعسكرات دولية خارجية إستعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ .