شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلى يترقب قرعة دور المجموعات بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الدراويش طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 62 مباراة، فاز فى 32 مباراة وتعادل في 17 لقاء وخسر 13 مواجهة وسجل 100 هدف ومنيت شباكه بـ56 هدفًا.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.

Advertisements

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.