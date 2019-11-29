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لقاءات قوية فى سابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة فى نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 /2020 .

 

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الطيران مع طلائع الجيش وطنطا مع الشمس و القناة مع بتروجت و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى وهليوبوليس مع  الأهلى و سموحة مع الزمالك.

 

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع سموحة و الزمالك مع هليوبوليس والأهلى مع سبورتنج و الاتحاد السكندرى مع القناة و بتروجت مع طنطا و الشمس مع الطيران .
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