شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى سابع جولات نهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام على مدار اليوم الجمعة، لقاءات قوية فى إطار الجولة السابعة فى نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2019 /2020 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، الطيران مع طلائع الجيش وطنطا مع الشمس و القناة مع بتروجت و سبورتنج مع الاتحاد السكندرى وهليوبوليس مع الأهلى و سموحة مع الزمالك.

فيما تشهد الجولة المقبلة لقاءات بين كلا من ، طلائع الجيش مع سموحة و الزمالك مع هليوبوليس والأهلى مع سبورتنج و الاتحاد السكندرى مع القناة و بتروجت مع طنطا و الشمس مع الطيران .