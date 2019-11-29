شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الاهلى والنجم الساحلي اليوم 29 / 11 / 2019 بدوري الابطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل فريق الأهلي مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم بمواجهة النجم الساحلي بتونس ببطولة أفريقيا وفي السطور التالية نلقي الضوء الضوء على أهم 5 معلومات خاصة بالمباراة المرتقبة وإلى التفاصيل:

1_ موعد وملعب مباراة الاهلى والنجم الساحلي

تقام مباراة الاهلي والنجم الساحلي التونسي في التاسعة من مساء اليوم،بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس بإستاد رادس في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم مع الاهلي والترجي كلاً من : الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

2_حكم مباراة الاهلى والنجم الساحلي

الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" أسند مباراة الاهلي والنجم الساحلي الليلة للحكم البوتسواني جوشوا بوندو.

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3_ الاهلي يواجه النجم متسلّحاً بإنتصارات متتالية

يدخل الاهلي مباراة الليلة مُتسلّ بإنتصارات متتالية حيث خاض الفريق7 مباريات تحت قيادة فايلر بواقع 5 محلياً حيث فاز على سموحة والإنتاج الحربي واسوان والجونة بالدوري وحصد السوبر المحلي بالفوز على الزمالك كما صعد لدور المجموعات بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ذهاباً وإياباً.

4_قائمة الاهلى لمواجهة النجم الساحلي

ضم فايلر 22 لاعباً لرحلة الاهلي في تونس ، وهم: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

5_500 مُشجع يؤازرون الاهلي امام النجم

يحضر مباراة الاهلي والنجم الساحلي الليلة 500 مشجع مصرى حسب تأكيدات نبيل حبشي سفير مصر بتونس الذي أكد أن دخول جماهير الأهلى المباراة استاد رادس سيكون من خلال جواز السفر، على أن تكون المعاملة بالمثل فى لقاء العودة بمصر فى الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.