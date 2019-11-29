بعد قليل.. انطلاق البطولة العربية للدراجات بالإسكندرية

أعلن مجلس إدارة اتحاد الدراجات أن البطولة العربية للعبة تنطلق اليوم الجمعة، والتي ستستمر حتي 6 ديسمبر، والتي تقام ببرج العرب بالإسكندرية، بمشاركة فيها 11 دولة، وهم: مصر منظم البطولة والسعودية والإمارات واليمن وتونس والجزائر وعمان وليبيا والعراق والكويت والأردن. على أن يكون مدير البطولة محمد البخاري عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اتحاد الدراجات، مديرًا للبطولة التي تقام في سباق الفردي العام والفرق الفردي ضد الساعة وفردي ضد الساعه وفريق ضد الساعة، ويشارك في البطولة فريق الشباب والرجال والسيدات. عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اتحاد الدراجات، مديرًا للبطولة التي تقام في سباق الفردي العام والفرق الفردي ضد الساعة وفردي ضد الساعه وفريق ضد الساعة، ويشارك في البطولة فريق الشباب والرجال والسيدات. ويقود منتخب مصر خلال البطولة Advertisements محمد إبراهيم ومحمد فتحي المساعد ومحمود حمدي اداري محمد عادل. محمد إبراهيم ومحمد فتحي المساعد ومحمود حمدي اداري محمد عادل. بينما يشارك المنتخب من اللاعبات ابتسام زادي ومريم ياسر سهيل سيد حبيبه محمد. ومن الرجال سيد عصام عاصم الحسيني محمد عيش ومحمد فراج حسن عبده. ومن فريق الشباب يوسف زكي أحمد الونان حسين ناصر محمد قاسم أحمد الخلفاوي. جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق النسخة الأخيرة والتي أقيمت في الجزائر عام 2018.

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