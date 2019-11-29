رياضة | خطر الإقالة يقترب أكثر من سولشاير

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استطاع نادي استانا أن يفوز على نظيره نادي مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.



خطر الإقالة يقترب أكثر من سولشاير وكشفت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد أصبح قريب جدا من الإقالة من مهمة تدريب الفريق.

كما أكدت التقارير أنه قد نسمع خبر إقالة سولشاير من تدريب نادي مانشستر يونايتد خلال الأيام القليلة القادمة بسبب سوء أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

المدربين المرشحين لخلافة سولشاير ويوجد العديد من المدربين الذين يدرس نادي مانشستر يونايتد التعاقد معهم لتولي مهمة تدريب الفريق عند رحيل سولشاير أبرزهم هم ماسيمليانو أليجري مدرب نادي يوفنتوس السابق وماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق. Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ويواجه نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ألكمار يوم الخميس 12 ديسمبر القادم ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي على ملعب أولد ترافورد.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز التاسع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 17 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.