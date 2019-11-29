رياضة | التشكيل المتوقع لإمارات أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 24"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لإمارات أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 24" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب الإمارات لخوض مباراة نارية أمام منتخب العراق، مساء اليوم الجمعة الموافق 29 نوففمبر 2019، على ملعب خليفة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.



يدخل منتخب الإمارات اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزا ثمينا في افتتاحية البطولة أمام منتخب اليمن بثلاثية نظيفة، أحرزها على مبخوت "هاتريك" في الدقائق 21 و38 و55 من عمر اللقاء.

سيفتقد المنتخب الإماراتي لخدمات عمر عبد الرحمن "عموري" لعدم تعافيه من الإصابة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للإمارات في مواجة العراق:- سيفتقد المنتخب الإماراتي لخدمات عمر عبد الرحمن "عموري" لعدم تعافيه من الإصابة، ولن يغيب أي لاعب أخر بسبب الإيقاف. Advertisements

ومن المتوقع أن يدفع فان مارفيك؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات، بخالد عيسى في حراسة المرمى، وأمامه وليد عباس، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، ومحمد برغش، وسيضع علي سالمين، وجاسم يعقوب، وأحمد برمان في قلب الميدان، فيما سيقود خط الهجوم الثلاثي؛ علي صالح، علي مبخوت، خليل إبراهيم.

حراسة المرمى: خالد عيسي خط الدفاع: وليد عباس - خليفة الحمادي - محمد العطاس - محمد برغش خط الوسط: علي سالمين - جاسم يعقوب - أحمد برمان خط الهجوم: علي صالح - علي مبخوت - خليل إبراهيم