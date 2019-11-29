رياضة | عودة رامي ربيعة لمواجهة الاهلي والنجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة رامي ربيعة لمواجهة الاهلي والنجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مواجهة قوية ضد فريق النجم الساحلي التونسي، في أولى مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي، بالملعب الأولمبي برادس مساء اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

واختتم الفريق الأحمر مساء أمس تدريباته على ملعب المباراة، حيث شهدت التدريبات جلسة من المدير الفني للاعبين، حرص خلالها على منح بعض التعليمات وشرح نقاط الضعف والقوة للمنافس.

وشهدت التدريبات انتظام رامي ربيعة مدافع الفريق بشكل طبيعي، عقب تأكد سلامته من الإصابة التي تعرض لها أول أمس ولم يستكمل المران بسببها.

واستقر رينيه فايلر المدير الفني على التشكيل الذي سيواجه به النجم الساحلي، حيث من المتوقع أن يبدأ بكل من:- Advertisements حراسة المرمى : محمد الشناوي. خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول. خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

ويسعى النادي الأهلي لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بعد غيابه عن خزائن الفريق لسنوات طويلة، حيث نجح المارد الأحمر للوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وتعرض لهزيمة قاسية في النسخة الماضية من فريق صن داونز الجنوب افريقي بنتيحة خمسة أهداف نظيفة.