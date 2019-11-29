رياضة | تعرف على موقف فرجاني ساسي من المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على موقف فرجاني ساسي من المشاركة في مباراة الزمالك ومازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد جاهزية نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتلقى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، خبرًا سارًا بعدما تأكد جاهزية التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط، لمباراة مازيمبي عقب تعافيه من إصابته التي لحقت به مؤخرًا.

واطمأن الجهاز الفني للفريق على فرجاني ساسي بعد خضوعه لبعض الفحوص الطبية وجاهزيته للمشاركة بشكل كامل، في ظل نقص الخبرات وسط لاعبيه في الملاعب والمباريات الإفريقية.

وكان ساسي، تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده تونس ضد غينيا الإستوائية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية بالكاميرون عام 2021. Advertisements

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب خلال الساعات الماضية، شفائه التام من الإصابة وإمكانية عودته للتدريبات الجماعية والمباريات لفريقه حسب احتياجات الجهاز الفني.

وغاب ساسي، عن مباراة الفريق الأخيرة أمام إنبي، بسبب الإيقاف والإصابة، في المباراة التي فاز بها الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على مازيمبي الكونغولي، عصر غدٍ السبت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.