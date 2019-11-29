عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأهلي المصري يتهم منافسه بإثارة الفتنة مع مؤمن زكريا

الجمعة 29 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يرى عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، أن منافس الفريق الأحمر التقليدي، في تلميح إلى الزمالك، هو السبب الحقيقي وراء تصدير أزمة مؤمن زكريا، لاعب الفريق، لوسائل الإعلام.



وترددت أنباء في بعض وسائل الإعلام خلال الساعات القليلة الماضية مفادها، أن الأهلي تخلى عن علاج مؤمن زكريا في الآونة الأخيرة.

وقال القيعي، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي ملتزم بكافة الأمور التي تم الاتفاق عليها مع مؤمن زكريا ووكيله، والتي حدثت في شهر أغسطس/آب من العام الماضي".

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وأردف: "منافس الفريق هو السبب في الأزمات خصوصًا في ظل رغبته أن يؤثر على نتائج الفريق على غرار ما يحدث معه".

وأكمل: "مؤمن زكريا غادر إلى ألمانيا، وتلقى علاجه كما كان متفق عليه مع إدارة القلعة الحمراء، ولا نية للتخلي عن باقي علاجه".

وأتم: "الاتفاق مع اللاعب كان ينص على رفع اسمه من قائمة الفريق لحين الانتهاء من برنامجه العلاجي".

يذكر أن مؤمن زكريا اكتسب تعاطف جماهير الكرة المصرية، بعد ظهوره في إحدى البرامج التلفزيونية، متأثرا بالإصابة التي يعاني منها في الركبة حتى الآن، والتي ترتب عليها إصابته بمرض نفسي.