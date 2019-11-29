شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يترقب قرعة المجموعات بكاس البطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يستيش قرعة دور المجموعات بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والمقرر لها الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل انتظاراً لمعرفة مصير الدراويش والمواجهات المنتظرة للفريق سعياً للتتويج باللقب

كان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب

ويعد الاسماعيلى هو الفريق السابع الذى حسم الصعود لدور الثمانية مع كلا من .. اتحاد جدة والشباب السعودى والاتحاد السكندرى والرجاء المغربى و أوليمبك اسفى والشرطة العراقى وفى انتظار الفائز من مولودية الجزائر والقوة الجوية العراقى

خاض الدراويش طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 62 مباراة، فاز فى 32 مباراة وتعادل في 17 لقاء وخسر 13 مواجهة وسجل 100 هدف ومنيت شباكه بـ56 هدفًا.

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ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.

ويحصل بطل المسابقة على مكافآة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى.

فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16.

كان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.