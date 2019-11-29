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الإسماعيلي يستعيد الغائبين قبل مواجهة زعيم الثغر في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استدعى الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش الثنائى محمد الشامى ومحمد حمدى زكى لاعبى الفريق للسفر من الإسماعيلية للإسكندرية استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها السابعة والنصف عصر غداً السبت على ستاد المكس بالاسكندرية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للدوري.

وغاب محمد الشامى عن مواجهة الجزيرة الإماراتى بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثانى فى مباراة الذهاب بينما غياب محمد حمدى زكى لأسباب فنية

فيما تخلف أحمد مدبولى لاعب الإسماعيلى عن السفر مع فريقه للإسكندرية بعد الوصول للقاهرة بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث وغيابه عن المواجهة المقبلة مع الاتحاد السكندرى.

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وطالب الصربى ميودراج لاعبيه باستعادة ذاكرة الانتصارات فى المسابقة المحلية لاسيما أن آخر ظهور للدراويش بالدوري شهد هزيمة من حرس الحدود بهدف دون رد بالجولة الرابعة للمسابقة، ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى سلم ترتيب جدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبوه 3 أهداف وسكنت شباكه 4 أهداف.

 

 

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