شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انتخابات نادي 6 اكتوبر وسط منافسة شرسة بين المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الجمعة، انتخابات مجلس الإدارة نادي 6 أكتوبر ، والتي يتنافس فيها أكثر من مرشح على مقعد الرئاسة والعضوية .

ويتنافس علي رئاسة النادى المستشار عبد الناصر خطاب والدكتور صلاح يوسف وهشام الحصرى رجل اعمل والمعلق محمود ابو الركب، وحسام فارس.

وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.



