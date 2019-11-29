شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انتخابات نادي 6 اكتوبر وسط منافسة شرسة بين المرشحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اليوم الجمعة، انتخابات مجلس الإدارة نادي 6 أكتوبر ، والتي يتنافس فيها أكثر من مرشح على مقعد الرئاسة والعضوية .
ويتنافس علي رئاسة النادى المستشار عبد الناصر خطاب والدكتور صلاح يوسف وهشام الحصرى رجل اعمل والمعلق محمود ابو الركب، وحسام فارس.
وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.
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