شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. أبناء الزمالك يتفوقون على الأهلى فى قهر جماهير ناديهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أبناء ولكن" ليس اسم المسلسل الذى يعرفه مشاهدى التلفاز بل هو شعار عدد من أبناء الزمالك القدامى، ممن اتجهوا إلى عالم التدريب، حيث تسبب عدد منهم فى إلحاق الهزيمة بناديهم القديم، والعكننة على جماهيره، مثل حلمى طولان وطارق يحيى وفاروق جعفر.

وفى المقابل نجد أن أبناء الأهلى أقل فوزا على ناديهم السابق ، فبالرجوع إلى الأرقام و الإحصائيات نجد أن الأحمر يتفوق على ابنائه ، مثل مختار مختار وعماد النحاس و أسامة عرابى، ولم يتغلب على فريقه سوى حسام حسن .

وبعد هزيمة الزمالك أمام إنبى ، الذى يقوده حلمى طولان نجم الزمالك السابق ، نجد أن أبناء الزمالك يتفوقون على أبناء الأهلى فى العكننة على جماهير أنديتهم السابقة ، وهذا ما نرصده فى التقرير التالى ..

لمزيد من التفاصيل ، اضغط هنا