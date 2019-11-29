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عمر عصر ينافس فى بطولة العالم لتنس الطاولة اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لرجال تنس الطاولة ، والتى يشارك بها عمرعصر ممثلا عن المنتخب ، والذى يقع فى المجموعة  الثانية للبطولة ، والتى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى  1 ديسمبر المقبل .

وتضم المجموعة الثانية لاعبى منتخبات الولايات المتحدة ، وكوريا ، حيث يلتقى عمرعصر مع كل من الكوري سانج سو والأمريكي كناك جاها

يذكر ان الجمعية العمومية لاتحاد الطاولة تقام يوم 6 ديسمبر لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى و تعديل لائحة النظام الاساسى للاتحاد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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