شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر ينافس فى بطولة العالم لتنس الطاولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات بطولة العالم لرجال تنس الطاولة ، والتى يشارك بها عمرعصر ممثلا عن المنتخب ، والذى يقع فى المجموعة الثانية للبطولة ، والتى تقام فى الفترة من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر المقبل .
وتضم المجموعة الثانية لاعبى منتخبات الولايات المتحدة ، وكوريا ، حيث يلتقى عمرعصر مع كل من الكوري سانج سو والأمريكي كناك جاها
يذكر ان الجمعية العمومية لاتحاد الطاولة تقام يوم 6 ديسمبر لمناقشة الميزانية و الحساب الختامى و تعديل لائحة النظام الاساسى للاتحاد
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