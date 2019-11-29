كاميرا سوبر كورة ترصد "خناقة" ملعب البلدية.. والحكم محمد معروف يحرر محضر لإدارى الأولمبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مباراة بلدية المحلة والاوليمبي والتي انتهت بفوز بلدية المحلة بهدف مقابل لاشئ قيام اداري فريق الاوليمبي بالاعتداء علي محمد معروف حكم المباراة وذلك اعتراضا علي قرارات الحكم خلال المباراة .

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