شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يضع خطة إسقاط نواذبيو فى موريتانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضع ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى اليوم الجمعة فى نواكشوط خطة الفوز بمباراته بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تجمعه بمضيفه فريق نواذيبو بطل موريتانيا، والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على إستاد شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية .

حيث سي حرص إيهاب جلال فى مران اليوم على تحفيظ لاعبيه خطة المباراة لإستمرار نغمة الانتصارات فى الكونفدرالية حيث تمكن فريق المصري من الفوز في كل المباريات التي خاضها في بطولة الكونفدرالية حتى الآن بالعلامة الكاملة قبل خوض منافسات دور المجموعات، وهو ما حدث للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية.

فاز على مالندي بطل زنجبار بأربع أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب لدور الـ32، ثم فاز بثلاثة أهداف لهدف إيابا، قبل الفوز على كوت دي أور بطل سيشل في دور الـ32 الثاني في مباراة الذهاب برباعية نظيفة خارج الأرض، ليفوز مجددا في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت المصرى فى المجموعة الأولى والتى تضم بجانبه بيراميدز ونواذيبو اف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

ونجح فريقا بيراميدز والمصرى فى حجز مقعديهما بدور المجموعات، بعدما نجحا فى تخطى الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما أقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

وإصطحب إيهاب جلال، ٢١ لاعبا للسفر إلى موريتانياهم:أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة لحراسة المرمى، ومعهم كل من: كريم العراقي، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، بهاء مجدي، عمر كمال عبد الواحد، محمود حمد، عبد الناصر دي ماريا، فريد شوقي، عمرو موسى، حسن علي، إسلام عطية، عماد فتحي، سعيدو سيمبوريه، إيزي إيميكا، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، محمود وادي، أوستين أموتو.