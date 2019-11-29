شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سيدات الطائرة تغادر إلى معسكر البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تضم قائمة اللاعبات كلا من نهلة سامح وزينة العلمى وسارة أمين ومايا ممدوح ودعاء الغباشى وعلياء هانى ومريم متولى وآية خالد ومريم ثروت ونرمين المنشاوى وفريدة العسقلانى وآية النادى وأيسل نديم ودانا شوقى وسهيلة وفيق ومريم مصطفى.

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يأتى دخول سيدات الفراعنة فى هذا المعسكر استعدادا لخوض منافسات التصفيات الأفريقية المحدد لها الفترة من 4 حتى 9 يناير المقبل بالكاميرون، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

فيما تتخلف شروق فؤاد لاعبة النادى الأهلى ومنتخب مصر عن السفر مع بعثة سيدات الفراعنة إلى معسكر البرازيل بسبب ظروف العمل، حيث إنه من المقرر أن تعود إلى تدريبات المنتخب عقب العودة من البرازيل.