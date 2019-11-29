شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: وجهت عامر عامر في الاتجاه الخاطئ ولكن إحساسه أفضل مني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي، أنه توقع أن يسدد ناصر منسي مهاجم طلائع الجيش في الزاوية اليسرى في ركلة الجزاء التي نالها الفريق ، لكن إحساس عامر عامر حارس مرمي الفريق كان أفضل منه، لقد وجهته بشكل خاطئ، بينما ارتمى عامر في الاتجاه الصحيح.

وتعادل الانتاج الحربي مع نظيره طلائع الجيش سلبياً في الدوري المصري ، ونجح عامر عامر في تصدي لركلة الجزاء خلال مجريات المباراة .

وقال باسم مرسي في تصريحات لقناة تايم سبورتس : "أغيب منذ فترة طويلة للإصابة، إلا أن الإنتاج بيتي ومباراة الطلائع كانت صعبة" ، وواصل "حققنا نقطة جيدة في ظل النقص العددي بعد طرد أحمد مجدي".

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وطالب مهاجم الزمالك السابق، انتظام مباريات بطولة الدوري نظراً لأن التوقف الطويل يعيد الفريق إلي نقطة الصفر .