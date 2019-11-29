شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي: وجهت عامر عامر في الاتجاه الخاطئ ولكن إحساسه أفضل مني والان مع تفاصيل الخبر
وتعادل الانتاج الحربي مع نظيره طلائع الجيش سلبياً في الدوري المصري ، ونجح عامر عامر في تصدي لركلة الجزاء خلال مجريات المباراة .
وقال باسم مرسي في تصريحات لقناة تايم سبورتس : "أغيب منذ فترة طويلة للإصابة، إلا أن الإنتاج بيتي ومباراة الطلائع كانت صعبة" ، وواصل "حققنا نقطة جيدة في ظل النقص العددي بعد طرد أحمد مجدي".
وطالب مهاجم الزمالك السابق، انتظام مباريات بطولة الدوري نظراً لأن التوقف الطويل يعيد الفريق إلي نقطة الصفر .
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