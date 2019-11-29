النشرة الرياضية.. تصنيف فيفا.. ودفعة للنجم.. وحقيقة استثمار صلاح بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الخميس 28 نوفمبر.

"الإقبال ضعيف".. استياء من إدارة النجم على تذاكر مباراة الأهلي

كشف صلاح بن عمر رئيس لجنة التنظيم بنادي النجم الساحلي، أن الإقبال على تذاكر مباراة فريقه أمام الأهلي ضعيف جدًا.

تصنيف فيفا.. تراجع مصري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري عن المنتخبات لشهر نوفمبر والذي شهد تراجع المنتخب المصري مركزين.

قبل مواجهة الأهلي.. النجم يقيد مهاجم ليبيا وكشريدة.. وكوليبالي ينتظر

قرر الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي، قيد ثنائي الفريق وجدي كشريدة والمهاجم الليبي أنيس سلتو في القائمة الأفريقية.

"استعادة 3 لاعبين".. دفعة معنوية للنجم قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير صحفية تونسية أن الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لفريق النجم الساحلي تلقى أخبارًا جيدة قبل مباراة الأهلي والمقرر لها مساء غد الجمعة.

مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365": بدأنا خطوات استعادة أموال صفقة رمضان صبحي من ستوك

كشف مصدر مسئول بالنادي الأهلي عن بدأ إدارة النادي اتخاذ خطوات جادة وفعالة من أجل الحصول علي باقي مستحقات النادي الأحمر لدي ستوك سيتي الإنجليزي والبالغ قدرها 2.5 مليون يورو باقي قيمة صفقة بيع رمضان صبحي في صيف ٢٠١٦.

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بي إن سبورت تحصل على حقوق البث الحصري لنسختي مونديال الأندية المقبلتين

أعلنت مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية وشركة "دينتسو"، اليوم الخميس بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، توقيع اتفاقية لمدة عامين ستحصل بموجبها الشبكة التليفزيونية القطرية على حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم للأندية في 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عامر عامر ينقذ الإنتاج الحربي من الهزيمة أمام طلائع الجيش

أنقذ عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي فريقه من الهزيمة أمام طلائع الجيش خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

تدريب الأهلي في تونس.. جاهزية رامي ربيعة.. وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

خاض فريق الأهلي مساء اليوم الخميس مرانه الختامي على الملعب الأوليمبي في رادس قبل مواجهته نظيره النجم الساحلي.

المران الأخير.. فايلر يُجهز لمفاجأة النجم الساحلي بثنائي الوسط والدفاع

خاض النادي الأهلي مرانه الأخير على ملعب رادس، استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وكيل صلاح يوضح حقيقة استثمار صلاح بأحد الأندية المصرية

نفى رامي عباس وكيل ومحامي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ما تردد عن قيام اللاعب بالاستثمار في أحد الأندية بمصر.

الزمالك يوضح موقف طارق حامد من مباراة مازيمبي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الزمالك بالكونغو، أن الفريق يستعد بقوة لمواجهة مازيمبي في دوري الأبطال.