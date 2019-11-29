موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب رادس لمتابعة مباراة الأهلي ومضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. في الجولة الأولى للمجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وتقام المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق محمد بركات.

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